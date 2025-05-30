Опубликован тизер сериала «Хутор»

Онлайн-кинотеатры START и PREMIER поделились тизер-сценой своей комедии "Хутор" (18+) с Гошей Куценко в главной роли.

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Куценко играет бывшего коммерсанта, который возглавляет секту луддитов, отказавшихся от современных технологий и "спасающих души" в месте под названием Хутор в лесу.

В ролях также: Сергей Романович, Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова и другие.

Премьера состоится в июле, точной даты пока нет.