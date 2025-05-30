Когда выйдет в России фильм «Каратэ-пацан: Легенды»

31 мая состоялась мировая премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды». Следующий проект по знаменитой вселенной уже можно посмотреть в кинотеатрах разных стран, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Sony Pictures с рынка страны.

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Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Боевик доберётся до России уже 7 июня — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Каратэ-пацан: Легенды» — продолжение культовой серии боевиков, состоящей уже из четырёх фильмов и сериала «Кобра Кай». Лента учитывает события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка 2010 года с Джеки Чаном. И Маччио, и Чан сыграли ведущие роли в новом произведении.