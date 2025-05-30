В РПЦ назвали лучший мультсериал про семейные ценности

Мультсериал «Симпсоны» уже давно стал мировым феноменом. Ситком про знаменитую семейку выходит на протяжении 36 лет и не собирается останавливаться, что уже оценили даже в Русской православной церкви.

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На открытии III Международного женского форума в Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений назвал «Симпсонов» идеальным произведением о семье из пяти человек. Священнослужитель заявил, что в России также есть примеры отличной анимации, однако в тех же «Смешариках» герои почему-то живут по одному, будучи одинокими и счастливыми. По его мнению, так не бывает.

Уже 40 лет «Симпсоны» показывают любящую и крепкую семью с тремя детьми. А вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи. В прекрасном и поучительном мультипликационном сериале «Смешарики» герои хоть и дружат, но живут по одному. Они одиноки и счастливы. А в жизни так не бывает.

Сейчас у «Симпсонов» перерыв — 36-й сезон стартовал 29 сентября 2024 года и завершился 18 мая 2025-го. При этом культовое шоу о Гомере Симпсоне и его семье продолжит выходить и дальше — его рейтинги держатся на стабильно высоком уровне.