Назван самый популярный фильм у российских пиратов в мае

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

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Абсолютным лидером топа стал боевик «Опустошение» с Томом Харди. На втором месте оказалась комедия «Minecraft в кино», замкнул тройку фантастический триллер «Пепел».

В десятку также попали «Бабули», боевик «Новокаин» с Джеком Куэйдом, триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом и российская криминальная комедия «Где наши деньги?».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2025 года