Сценарист сериала «Лихие» допустил, что кино о 90-х сформировало жанр

Вслед за 90-ми кинематографисты обратят внимание и на нулевые, однако это десятилетие вряд ли станет культовым, заявил НСН Олег Маловичко,

© Кадр из сериала

Зрители и кинотворцы снова и снова возвращаются к теме 90-х, поскольку этот исторический период является временем возникновения новой идентичности страны, сказал в беседе с НСН сценарист Олег Маловичко, работавший над первым сезоном сериала Юрия Быкова «Лихие».

В рамках конкурсной программы Beat Film Festival онлайн-кинотеатр Okko представит документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России». В проекте об одной из крупнейших преступных группировок, действовавшей на Дальнем Востоке, задействованы реальные участники истории: действующие на момент развития событий члены ОПГ «Общак», представители власти и свидетели.

Как уточнили в пресс-службе Okko, на стриминге проект будет доступен осенью и выйдет одновременно с продолжением саги «Лихие». Маловичко подчеркнул, что в первом сезоне сериала эпоха 90-х скорее выступила фоном для проявления проблем главных героем. Он также добавил, что кино о 90-х – не просто тренд, а оформленный жанр.

«В "Лихих" я делал историю не про 90-е, а про взаимоотношения в рамках одной конкретной семьи. Меня в первую очередь интересовали отношения отца с сыном. История пришлась на 90-е, просто эпоха как лакмусовая бумажка выявила ярче главную проблему персонажей. Мне кажется, это не мода на 90-е, просто сформировался жанр. Есть фильмы о гражданской войне, о моряках и также о 90-х. Это было время сколь яркое, столь трагичное, поэтому люди постоянно к этому возвращаются. Зрителям интересно это смотреть, а творцам интересно исследовать. Будут появляться взгляды под разными углами, комедии, трагедии, драмы. Сформировался жанр, и он с нами еще надолго», - допустил он.

По словам собеседника НСН, в скорое времени киноиндустрия также предложит зрителю истории, происходящие в нулевых. Однако, по его словам, переосмысление этого десятилетия вряд ли станет масштабным трендом.

«Сейчас запускается несколько историй, действие которых происходит в начале нулевых. Мне кажется, к этому периоду мы скорее будем испытывать чувства ностальгические, романтические. Это уже не легендарное время. Ведь 90-е – период возникновения нашей новой страны, нашей новой идентичности. В нулевых с этим было попроще, мы уже более-менее выбрали дорогу, по которой пойдем. Потому мне кажется, что такого культа, такой одержимости этим временем не будет. Сюжеты, вероятно, будут более светлыми, чем в 90-х, однако прогнозы – дело неблагодарное», - пояснил Маловичко.

Ранее режиссер и продюсер Александр Войтинский заявил «Радиоточке НСН», что тренд на 90-е в кино может задержаться еще на 20 лет, при этом авторы подобных проектов не просто рассказывают о прошлом, а обращаются к его темной криминальной стороне.