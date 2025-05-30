Появились первые кадры сериала «Скарпетта» с Николь Кидман

Компания Amazon опубликовала первые кадры сериала «Скарпетта». Всего в криминальном шоу будет восемь серий. Дата выхода на стриминговом сервисе Prime Video пока неизвестна.

© Чемпионат.com

«Скарпетта» это адаптация одноимённой серии книг Патрисии Корнуэлл. Главная героиня — судмедэксперт по имени Кей Скарпетта. Она участвует в расследовании преступлений, которые совершили с помощью современных технологий.

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

Главные роли в «Скарпетте» сыграли Николь Кидман («Большая маленькая ложь») и Джейми Ли Кёртис («Достать ножи»). Шоураннером сериала выступила Лиз Сарнофф — она участвовала в съёмках таких шоу, как «Дэдвуд» и «Остаться в живых».