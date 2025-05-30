Какие сериалы во вселенной «Звездных войн» выйдут в ближайшие годы

Вселенная «Звёздных войн» в последнее время переживает новый всплеск интереса: спасибо за это надо сказать сериалу «Андор», тематическому сезону в Fortnite и возвращению людей в Star Wars: Battlefront 2. Поэтому продолжаем рассказывать о том, чего стоит ожидать поклонникам вселенной в ближайшие годы.

© Чемпионат.com

Ранее мы уже сообщили про грядущие видеоигры и фильмы, а теперь настала пора сериалов.

«Асока» (второй сезон)

Жанр: экшен, приключение

Автор: Дэйв Филони

Актёры: Розарио Доусон, Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен и другие

Дата выхода: 2026 год

Продолжение истории ученицы Энакина Скайуокера, Асоки, в котором события разворачиваются между шестым и седьмым эпизодами основной саги. В финале первого сезона случился большой сюжетный поворот, с которым героям и предстоит справляться в новых сериях.

Предполагается, что это будет заключительный сезон шоу.

Сериал авторов «Остаться в живых» и «Хранителей»

Жанр: неизвестно

Авторы: Карлтон Кьюз («Остаться в живых») и Ник Кьюз («Хранители»)

Актёры: неизвестно

Дата выхода: неизвестно

О разработке сериала стало известно совсем недавно, в апреле 2025 года, поэтому никаких подробностей пока нет. Не известно ничего: ни когда события шоу будут происходить, ни какие герои появятся, ни о чём будет сериал.

***

И это… всё. Disney явно поставил производство сериалов по «Звёздным войнам» на паузу, особенно на фоне провалов «Аколита» и «Опорной команды» — если первый собрал хоть какие-то просмотры, но не понравился зрителям, то второй прошёл мимо всех, однако немногочисленные зрители остались довольны проектом.

Давайте также пройдёмся по мультсериалам Star Wars, которые находятся в разработке. Их тоже не так и много.

«Звёздные войны: Видения» (третий сезон)

Аниме-антология «Звёздных войн» в духе «Любовь, смерть и роботы», где каждая серия рассказывает свою историю — и за каждый эпизод отвечает отдельная команда. Уже выпущено два сезона, а 29 октября состоится премьера третьего. Для него сделали девять короткометражек силами студий Studio Trigger, WIT Studio, David Production, Kamikaze Douga, ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G и Project Studio Q.

Видео доступно на YouTube-канале Disneyland Experience. Права на видео принадлежат Disney.

«Мол: Повелитель теней»

Отдельный сериал про злодея фильма «Звёздные войны: Скрытая угроза», которому уже много внимания уделяли в мультсериалах «Войны клонов» и «Повстанцы», а также показывали в кино «Звёздные войны: Хан Соло». Шоу посвящено событиям между третьим и четвёртыми эпизодами.

В нём Мол будет главным героем, а концепцию описывают следующим образом: «Это сериал про злодея, которому предстоит столкнуться с ещё большим злом». Премьера в 2026 году.