Что известно о четвертом сезоне «Медведя»

Летом 2025 года состоится премьера четвертого сезона сериала «Медведь». Это напряженное шоу о внутренней кухне ресторанного бизнеса, жанр балансирует на грани драмы и комедии. В центре истории — молодой и амбициозный шеф-повар из Нью-Йорка, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возродить захудалый семейный ресторан. Первый сезон «Медведя» вышел в июне 2022-го, и с тех пор проект обзавелся признанием аудитории, двенадцатью премиями «Эмми» и пятью «Золотыми глобусами». «Лента.ру» рассказывает все, что известно о продолжении кулинарного драмеди: дата выхода новых серий, каст и сюжет четвертого сезона.

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Главное о сериале

Страна: США

США Оригинальное название: The Bear

The Bear Жанр: драмеди

драмеди Шоураннер: Джоэнна Кало

Джоэнна Кало Сколько серий: 28 (3 сезона)

28 (3 сезона) Длительность одной серии: 30-35 минут

30-35 минут Годы выхода: с 2022-го

с 2022-го Дата выхода 4-го сезона: лето 2025-го

лето 2025-го Где смотреть: стриминговые сервисы Hulu и Disney+

стриминговые сервисы Hulu и Disney+ Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.5

7.7 и 8.5 В ролях: Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас

Дата выхода

«Медведя» продлили еще на один сезон весной 2024 года, за несколько месяцев до релиза третьей главы шоу. В апреле 2025-го шоураннер Джоэнна Кало заявила, что продолжение сериала, как и всегда, покажут в июне. Точную дату выхода раскрыл первый постер четвертого сезона. Премьера четвертого сезона «Медведя» состоится 25 июня 2025 года.

В этот день шоу появится на американском стриминговом сервисе Hulu и в онлайн-кинотеатре Disney+. Обратите внимание, что оба стриминга официально недоступны в России.

Посмотреть можно будет сразу все десять серий — создатели традиционно выпускают все серии нового сезона в один день. Они объясняют такое решение заботой о фанатах: в «Медведе» слишком много напряженных сцен, поэтому лучше, когда зрителям не приходится долго ждать релиза следующих эпизодов.

«Кинопоиск» включил четвертый сезон «Медведя» в список самых ожидаемых сериальных премьер 2025 года и похвалил шоу за завидное постоянство — начиная с 2022-го, новые сезоны кулинарной драмы появляются каждый год.

Трейлер

13 мая 2025 года Hulu поделился первым постером нового «Медведя». Дебютный трейлер четвертого сезона опубликовали на YouTube-канале FX Networks неделю спустя.

За неделю с момента выхода ролик посмотрели более двенадцати миллионов раз. Комментаторы радовались, что им не придется ждать продолжения «Медведя» два или три года, а также делились ожиданиями от нового сезона.

«Снова пришло время жутко стрессовать во время просмотра одного из лучших телешоу!» — гласит один из самых залайканных комментариев под видео.

Сюжет

«Медведь» — это история о работниках одноименного ресторана, расположенного в Чикаго. В центре истории находится талантливый шеф-повар Кармен «Карми» Берзатто (Джереми Аллен Уайт), который вернулся в родной город после того, как не стало его старшего брата Майкла (Джон Бернтал).

В первом сезоне Карми спасал от разорения небольшой семейный ресторан The Beef, которым раньше владел Майкл. Шеф пытался поладить со своими подчиненными, отрегулировать работу кухни и сделать так, чтобы сотрудники перестали ругаться. Во втором сезоне Карми, нашедший заначку, оставленную братом, занялся реновацией The Beef. Он решил сохранить свою команду и вместе с ней переделать забегаловку в элитный ресторан под названием «Медведь». Одновременно с этим часть поваров отправилась в кулинарную школу, чтобы улучшить свои навыки.

К третьему сезону затею удалось воплотить в жизнь, однако открытие «Медведя» не принесло спокойствия главным героям. Пытаясь угнаться за идеалом, Карми слишком давил на своих сотрудников и еще больше запутывался в собственной жизни. К концу сезона он влез в долги и практически потерял своего делового партнера, шеф-повара Сидни Адаму (Айо Эдебири). На протяжении сезона в «Медведе» ждали выхода рецензии, от которой зависело будущее ресторана: отзыв критика мог либо принести прибыль заведению, либо закрыть его навсегда.

В финальной сцене третьего сезона Карми прочитал рецензию на «Медведя», вышедшую в газете The Chicago Tribune. Неизвестно, был отзыв положительным или негативным, — об этом расскажут уже в новом сезоне шоу.

Неизвестно, как именно будут развиваться события в четвертой части «Медведя». По словам шоураннера Джоэнны Кало, продолжение шоу будет более радостным и не таким мрачным, как предыдущий сезон.

Производство

Новая часть «Медведя», вышедшая на Hulu в июне 2024 года, быстро стала новым рекордсменом стриминга. За первые четыре дня с момента релиза третий сезон кулинарной драмы посмотрели почти 5,5 миллиона раз — это лучший показатель среди сериалов видеоплатформы.

Однако новости о четвертом сезоне «Медведя» появились еще до оглушительного успеха третьего. Продолжение шоу начали снимать весной 2024-го — сразу после того, как завершилась работа над предыдущей частью шоу: для удобства и экономии съемочный процесс проходил в Чикаго и снимался в тех же декорациях. Большую часть материала удалось отснять к концу октября 2024-го.

К работе над четвертым сезоном вернулась шоураннер Джоэнна Кало. Она работала над сценарием мультсериала «Конь БоДжек», сериала «Грызня» и марвеловских «Громовержцев*».

Над сценарием четвертого сезона сериала также работали создатель «Медведя» Кристофер Сторер, Карен Джозеф Эдкок («Рой), Кэтрин Щетина («Чаки») и Рене Губе («Служба новостей»). Авторами сценария к одной из серий нового сезона стали члены основного каста «Медведя» — Айо Эдебири (играет шефа Сидни Адаму) и Лайонел Бойс (играет кондитера Маркуса Брукса).

Актеры и роли

В четвертом сезоне к своим ролям вернутся все основные персонажи шоу. История вновь будет вращаться вокруг ресторана «Медведь» и его шефа Кармена Берзатто. Талантливого повара по прозвищу Карми вновь сыграет Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»).

Какие еще актеры сыграют в четвертом сезоне «Медведя»

Эбон Мосс-БаКрак («Дом у озера») — Ричард «Ричи» Джеримович. Лучший друг Майкла — ушедшего из жизни брата Карми, метрдотель в ресторане «Медведь»;

Айо Эдебири («Театральный лагерь») — Сидни Адаму, была сушефом в The Beef, а позже стала совладелицей «Медведя» и деловым партнером Карми;

Лиза Колон-Зайас («Призрачная красота») — Тина Маррето, своенравная женщина с тяжелым характером, повар в «Медведе»;

Лайонел Бойс («Лоитер Сквад») — Марку Брукс, пекарь, позже начал работать кондитером;

Эбби Эллиотт («Как я встретил вашу маму») — Натали «Шугар» Берзатто, младшая сестра Карми, один из владельцев «Медведя»;

Мэтти Мэтисон («Работающие мамы») — Нил Фак, друг семьи Берзатто, разнорабочий в «Медведе»;

Эдвин Ли Гибсон («Бесстыжие») — Эбрахайм, повар, близкий друг Тины;

Кори Хендрикс («Фарго») — Гэри «Свипс» Вудс, официант;

Оливер Платт («Люди Икс: Первый класс») — Джимми «Цицерон» Калиновски или просто дядя Джимми, близкий друг отца Карми, ключевой инвестор «Медведя»;

Молли Гордон («Я — Сэм») — Клэр Данлэп, подруга семьи Берзатто, давняя возлюбленная Карми, к которой у него вновь разгорелись чувства;

Рикки Стаффиери («Лучше звоните Солу») — Теодор Фак, брат Нила;

Крис Витаск («Леди Берд») — Пит, муж Натали.

Небольшие роли в четвертом сезоне Джейми Ли Кертис («Хэллоуин»), Дэвид Зайас («Декстер»), Сара Рамос («Родители») и другие.