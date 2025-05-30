Чего ждать от третьего сезона сериала «Позолоченный век»

Летом 2025 года на платформе HBO выходит продолжение сериала «Позолоченный век» от создателя культового «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Героев ждут новые приключения и потрясения, а зрителей — незнакомые герои, которые нарушат и так не самый спокойный уклад жизни ньюйоркцев. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о сериале на данный момент.

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«Позолоченный век»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2022

Платформа: HBO

Страна: США

Жанр: драма

Режиссеры: Майкл Энглер, Салли Ричардсон-Уитфилд, Дебора Кампмейер

Сценаристы: Джулиан Феллоуз, Соня Уорфилд

В ролях: Кэрри Кун, Морган Спектор, Луиза Джейкобсон, Дене Бентон, Таисса Фармига, Гарри Ричардсон, Блейк Ритсон, Томас Кокерел, Саймон Джонс, Синтия Никсон, Кристин Барански

«Позолоченный век» (The Gilded Age) — американский исторический телесериал, созданный сценаристом Джулианом Феллоузом, который наиболее известен по сериалу «Аббатство Даунтон». События картины разворачиваются в США в 1880-х годах — в период расцвета Манхэттена. Сюжет вращается вокруг молодой Мэриан Брук, которая после смерти отца переезжает из Пенсильвании в Нью-Йорк к тетушкам. Там она оказывается втянутой в противостояние между представителями «старых денег» и нуворишами — новыми миллионерами, которые успели нажиться на промышленной революции. По соседству с Мэриан живут две семьи — консервативные ван Райны и амбициозные состоятельные Расселы, чьи взаимоотношения отражают социальный конфликт эпохи.

Проект был анонсирован еще в 2018 году и изначально должен был выходить на NBC, но позже переместился на HBO, где и состоялась премьера первого сезона в январе 2022 года. Второй сезон вышел 29 октября 2023 года, а уже в декабре того же года шоураннеры анонсировали третий сезон.

Дата выхода

Премьера третьего сезона запланирована на конец июня 2025 года. Сериал, как и прежде, будет выходить на платформе HBO. Третий сезон сериала «Позолоченный век» выйдет 22 июня 2025 года.

Сюжет

Трейлер к сериалу

Согласно официальному логлайну, третий сезон «Позолоченного века» расскажет о последствиях так называемой «Оперной войны», приведшей к падению старой гвардии Нью-Йорка. Расселы стремятся занять лучшее положение в обществе: Берта мечтает удачно выдать свою дочь замуж, а Джордж рискует всем ради амбициозной железнодорожной сделки, способной либо прославить, либо разорить его.

«Берта прочно заняла свое положение в Нью-Йорке, — рассказала Кэрри Кун в интервью Deadline. — Она не остановится ни перед чем, чтобы получить то, что хочет, но у этого могут быть последствия».

В доме Бруков тоже неспокойно: Агнес не принимает Аду в качестве хозяйки особняка после получения той внезапного наследства. Пегги сталкивается с романтическими чувствами к доктору из Ньюпорта, чья семья не в восторге от ее независимости.

Актерский состав

Новые герои

В новом сезоне зрители увидят уже полюбившихся героев в исполнении Кэрри Кун, Моргана Спектора, Кристин Барански, Синтии Никсон, Луизы Джейкобсон, Дене Бентон, Гарри Ричардсона, а также познакомятся с новыми.

К касту присоединятся:

Филишия Рашад в роли острой на язык миссис Киркланд, матриарха старинной семьи из Ньюпорта;

Брайан Митчелл в роли ее мужа, пастора Фредерика Киркланда;

Джордан Доника в роли их сына, доктора Уильяма Киркланда;

Виктория Кларк в роли миссис Карлтон, представительницы старого нью-йоркского истеблишмента;

Мерритт Уивер в роли сестры Берты Рассел, с которой у героини непростые отношения;

Билл Кэмп в роли Дж. П. Моргана, вступающего в конфликт с Джорджем Расселом;

Лесли Аггамс и Лиза Гэй Гамильтон в роли влиятельных представительниц афроамериканской элиты и суфражистского движения.

Основные персонажи сериала

Мэриэн Брук (Луиза Джейкобсон) — главная героиня; девушка, которая после смерти отца-банкрота переезжает из Пенсильвании в Нью-Йорк к своим тетушкам;

Агнес ван Райн (Кристин Барански) — тетя Мэриан, гордая и влиятельная светская львица;

Ада Брук (Синтия Никсон) — одинокая сестра Агнес, которая живет у нее дома;

Оскар ван Райн (Блейк Ритсон) — сын Агнес;

Джордж Расселл (Морган Спектор) — делец, сколотивший состояние на железной дороге;

Берта Расселл (Кэрри Кун) — жена Джорджа Расcелла, которая очень хочет попасть в высшее общество Нью-Йорка и закрепиться там;

Ларри Расселл (Гарри Ричардсон) — сын Берты и Джорджа, выпускник Гарварда;

Глэдис Расселл (Таисса Фармига) — дочь Берты и Джорджа, которую Берта мечтает выдать замуж;

Пегги Скотт (Дене Бентон) — молодая афроамериканка, которая вернулась домой после окончания образования и полна решимости строить карьеру.

Интересные факты

Хотя «Позолоченный век» — это художественный вымысел, Джулиан Феллоуз постарался точно отобразить некоторые реалии того периода. Так, у многих персонажей есть исторические прототипы.

Например, Берта и Джордж Расселы во многом вдохновлены реальными историческими фигурами — Альвой и Уильямом Вандербильтами. Альва происходила из богатой семьи из штата Алабама, которая потеряла все деньги после Гражданской войны. Мечтая восстановить свой социальный статус, Альва вышла замуж за молодого человека из рода Вандербильтов и отчаянно пыталась пробиться в свет, но консервативные old money не давали ей это сделать. Особое влияние в светском обществе имела Кэролайн Астор.

Среди других реальных персонажей той эпохи, которые появляются в сериале, — Клара Бартон, основательница Красного Креста, и Томас Форчун, бывший раб и один из первых черных журналистов Америки, писавший о гражданских правах и расовом неравенстве.

Отзывы кинокритиков

Первый сезон сериала «Позолоченный век» получил преимущественно положительные отзывы: 79 процентов на Rotten Tomatoes и 68/100 на Metacritic. Критики отметили впечатляющий каст и визуальную достоверность, хотя некоторые издания, например The Guardian, сочли диалоги натянутыми, а сюжет — излишне шаблонным.

Однако второй сезон стал настоящим прорывом. С рейтингом 94 процента на Rotten Tomatoes и шестью номинациями на премию «Эмми», включая «Лучший драматический сериал», шоу подтвердило свой статус как одного из главных исторических проектов HBO. Особой похвалы удостоились Кэрри Кун за роль Берты Рассел и Кристин Барански — за роль Агнес ван Рейн.