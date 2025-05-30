Звезда «Счастливы вместе» ответил на фразу митрополита о «Симпсонах»

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», ответил на фразу митрополита Екатеринбургского Евгения о «Симпсонах». Об этом пишет «Подъем».

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Архиерей РПЦ заявил, что именно «Симпсоны» десятки лет транслируют на аудиторию идеи традиционных ценностей, демонстрируя дружную многодетную семью. Он добавил, что подход российских мультипликаторов иной — в их продукции герои часто живут по одиночке, и счастливы этому.

Логинов отметил, что ситком «Счастливы вместе» — пример полноценной семьи.

«Не скажу, что мы ответ "Симпсонам". Но это семья, внутри которой происходят конфликты, но которая вместе переживает все неурядицы», — заявил исполнитель роли Букина.

Он также сравнил ценности, которые были присущи Букиным, с тем, что транслируют современные шоу об отношениях. По словам Логинова, в сериале отсутствовали измены и копание в «грязном белье».

«То, что отличает эту семью от остальных, — они вместе и они счастливы», — добавил артист.

Ранее глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин высказался о предсказаниях в «Симпсонах».