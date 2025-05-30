Комедийный сериал «Клиника» стал культовым в 2000-х благодаря нестандартной подаче : съемка на одну камеру, отсутствие закадрового смеха и комментарии главного героя Джей Ди создавали эффект живого дневника врача.

История молодых медиков, мечтающих стать настоящими профессионалами, затрагивала не только дружбу и романтику, но и острые темы – от этики до кризисов в системе здравоохранения.

Как актеры становились заложниками Голливуда

По информации Variety и Entertainment Weekly, планируется продолжение – с новыми интернами и возвращением старых персонажей, включая Карлу, Терка и доктора Кокса. Долгое время было неизвестно, появится ли Джей Ди: Зак Брафф покинул сериал в конце девятого сезона и критиковал усталость материала. Однако недавно подтвердилось, что он вернется: продюсеры согласились на его условия, включая смену локации на Лос-Анджелес и повышенный гонорар.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @kakza4empo4emu.