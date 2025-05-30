Эксперт назвала отечественные мультфильмы с традиционными ценностями

Семья всегда была и остается одной из главных ценностей российской анимации, такие проекты "Союзмультфильма", как "Оранжевая корова", "Мартышкины" и "Лудлвилль", рассказывают о традиционных ценностях. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что в РФ пока не удалось создать мультфильмы с образом крепкой и любящей семьи. В частности, в "Смешариках" герои "хоть и дружат, но ходят по одному", а в мультфильме "Маша и Медведь" Маша настолько самостоятельна, что зрители не знают, есть ли у нее семья. При этом он отметил, что американский многосерийный мультфильм "Симпсоны" уже около 40 лет показывает "любящую и крепкую семью с тремя детьми".

"Семья всегда была и остается одной из главных ценностей российской анимации - так было десятилетия назад, так остается и сегодня. Более того - в настоящее время в российской анимации наблюдается устойчивый тренд: большинство новых проектов сосредоточены именно на теме семейных взаимоотношений", - сказала Слащева.

Она подчеркнула, что такие мультипликационные сериалы занимают значительную часть современного рынка анимации в РФ.

"Например, у "Союзмультфильма" есть такие популярные проекты, как "Оранжевая корова", "Мартышкины" и "Лудлвилль". Все эти мультсериалы рассказывают о том, что семья - это опора и источник любви, поддержки и тепла. Кстати, сериал "Оранжевая корова" пользуется популярностью в странах Ближнего Востока - именно потому, что показывает ценность традиционной семьи", - уточнила собеседница агентства.

Отношения разных поколений хорошо показаны в том числе в мультсериале для подростковой аудитории "Приключения Пети и Волка", где главный герой тоже живет в полной семье с мамой и папой, а также с дедушкой, отметила она.