Почему самый кассовый мультфильм в мире проиграет «Богатырям»

Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» может рассчитывать максимум на 80 миллионов рублей сборов в России, сказал НСН Роман Исаев.

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Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», как и любой анимационный проект, вдохновленный мифологией определенной страны, не будет интересен массовому зрителю в других государствах, сказал в эфире НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В российских кинотеатрах 29 мая состоялась премьера самого кассового мультфильма в истории - это китайский мультфильм «Нэчжа побеждает царя драконов», заработавший в мире более 2,2 миллиарда долларов. При этом самым кассовым зарубежным мультфильмом 2024 года в России были «Приключения Паддингтона 3» (сборы 655 миллионов рублей), а в 2023 году – «Леди Баг и супер-кот» (828 миллионов рублей). Исаев предрек «Нэчже» провальные сборы в России.

«Этот мультфильм все-таки глубинно китайский, он опирается на китайскую мифологию, которая близка китайскому народу. По такой же аналогии наши дети с удовольствием смотрят приключения трех богатырей в любой новой итерации. В нашей стране тяжело раскачать то, что чуждо, непонятно и не близко нашим детям. Кроме того, у «Нэчжи» слишком большой хронометраж для мультфильма: 2,5 часа – непосильная история для детей. Pixar, Disney, Illumination - это универсальный продукт, который понятен зрителю - и маленькому, и взрослому - в любой точке земного шара. Там абсолютно понятные герои и понятный язык. Эти мультфильмы базируются на общечеловеческих историях и сюжетах. Если же речь идет о фундаменте мифологии какой-то страны, ее легендах, то такие сюжеты будут интересны только в этой стране. Мультфильм «Три богатыря и свет клином» выйдет в кинотеатрах 25 декабря 2025 года. Станут ли новые богатыри миллиардерами в прокате будет зависеть от того, насколько они крепки, интересны по драматургии и насколько будет хорошим «сарафан», - сказал собеседник НСН.

По его словам, «Нэчжа» соберет в России 70-80 миллионов рублей.

«Нет никаких оснований для того, чтобы «Нэчжа» поставила у нас в стране какие-то рекорды по кассовым сборам или посещаемости. Этот мультик написал свою страницу истории в мировом кино, в анимационном прежде всего, он стал самым кассовым мультфильмом всех времен и народов, обошел «Холодное сердце». Однако сделал он это все исключительно за счет китайского рынка, потому что сборы в Соединенных Штатах, в странах Юго-Восточной Азии были совершенно не впечатляющими. В связи с этим вывод абсолютно очевиден: на этот мультик в соответствующих странах ходили только китайские диаспоры. Те цифры, которые мультик показывает в России, совершенно не впечатляют. Я думаю, что этот проект не может мечтать о цифрах больше 100 миллионов рублей. Его уровень – плюс-минус 70-80 миллионов рублей», - заключил Исаев.

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская ранее заявила НСН, что китайское кино до сих пор остается экзотикой для российских зрителей.