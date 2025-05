Холли Берри скрывается с детьми в «Затерянном месте»

Локализованный трейлер и дату премьеры фильма «Затерянное место» (Never Let Go) обнародовала 30 мая 2025 года кинокомпания Global Film. Главные роли в фильме ужасов исполнили Холли Берри, Перси Даггс IV, Энтони Би Дженкинс, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Киркпатрик, Жорж Грасьез, Мэтт Андерсон, Каденс Комптон, Кристин Пак, Стефани Лавин и другие.

© Постер

Режиссером фильма выступил Александр Ажа («У холмов есть глаза», «Кислород»), оператором стал Максим Александр («Зеркала», «Париж, я люблю тебя»), сценарий хоррора написали Кевин Кофлин и Райан Грассби («Остров бессмертных», «Жестокие мечты»), спродюсировали проект Шон Леви («Дэдпул и Росомаха», «Живая сталь») и Дэн Коэн («Прибытие», Главный герой», «Очень странные дела»).

По сюжету, чтобы уберечь своих сыновей от темной сущности, угрожающей всему человечеству, мать-одиночка скрылась в лесу и научила детей жестким правилам выживания: отходить от дома можно, только обвязавшись верёвкой, чтобы не терять с ним связь, иначе зло коснётся тебя и захватит твой разум. Но однажды семье придется покинуть свой дом...

Помимо прекрасного сценария, нас поразила жуткая природа неясности: реально ли зло? безумна ли мама? Когда вопросы начинают находить ответы, а ужас становится реальностью, это производит невероятно пугающий и захватывающий эффект, — говорит Шон Леви.

В российский прокат «Затерянное место» выйдет 28 августа.