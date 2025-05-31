Режиссер заявил, что ремейки советского кино необходимы

Ремейки советских фильмов - необходимый шаг киноиндустрии, они делают картину лучше и интереснее для зрителя, но некоторое кино, такое как "Москва слезам не верит" и "Летят журавли" переснимать нельзя. Такое мнение выразил в интервью ТАСС режиссер Карен Оганесян.

"Думаю, киноадаптация - это необходимый шаг в киноиндустрии, поскольку сейчас очень сильно развиваются технологии", - убежден режиссер.

По его мнению, именно благодаря современным адаптациям можно сделать картину для зрителя лучше и интереснее.

"Самое важное - не менять суть кино и его главную мысль: тепло и ностальгические воспоминания, наоборот, нужно усилить и адаптировать к сегодняшнему обществу, чтобы говорить с молодежью на более понятном ей языке", - подчеркнул Оганесян.

Однако есть кинокартины, которые нельзя переснимать, убежден режиссер.

"Такие фильмы, как, например, "Москва слезам не верит" или "Летят журавли" переделывать на современный лад нельзя", - заключил он.

Ранее о предложении снять ремейки фильмов культовых советских режиссеров рассказали в Союзе кинематографистов РФ со ссылкой на письмо Минкультуры с предложениями Минпросвещения. Там уточняли, что для создания ремейков было предложено 30 фильмов культовых советских режиссеров. Позднее Минпросвещения опровергло информацию о предложении снимать ремейки советских фильмов.