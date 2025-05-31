Составлен топ отечественных фильмов с юными актерами

Картины "Частное пионерское", "Призрак" и "Сестренка" возглавили топ современных отечественных фильмов с молодыми артистами. Это следует из опроса, проведенного каналом "Русский бестселлер" к Международному дню защиты детей, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

© Постер

"Для составления рейтинга была использована уникальная методика. Редакция канала "Русский бестселлер" проанализировала тематические рейтинги, мнения критиков и оценки обычных пользователей сайтов "Кинопоиск", "Кино-театр.ру", "Кино Mail", Film.ru, Megacritic. Также учитывались данные кассовых сборов, указанные на ресурсе "Бюллетень кинопрокатчика", и мнение программной дирекции канала", - сообщили в пресс-службе канала.

Так, первое место заняла картина "Частное пионерское" - история о детстве в 1970-х годах, снятая по рассказам Михаила Сеславинского. Фильм снял Александр Карпиловский. Вторая и третья часть картины расположились на шестой и девятой строчках рейтинга соответственно.

На втором месте комедия Александра Войтинского "Призрак". За исполнение главной роли в картине Федор Бондарчук был удостоен премии "Золотой орел". В широком прокате фильм заработал более 353 млн рублей. На третьем месте военная драма Александра Галибина "Сестренка". В основу сценария легла повесть башкирского классика Мустая Карима "Радость нашего дома".

Еще одна военная драма - "Солдатик" - находится в топе на четвертой позиции. Фильм снят по мотивам реальных событий. Замыкает первую пятерку семейная фэнтези-комедия "Домовой". В прокате картина с Екатериной Гусевой, Сергеем Чирковым и Павлом Деревянко заработала более 120 млн рублей. Седьмое место занимает приключенческая картина Анны Курбатовой "Мой дикий друг", вдохновленная "Маленьким принцем" Антуана де Сент-Экзюпери.

На восьмой строчке - "Артек. Большое путешествие", а замыкает рейтинг картина "Крик тишины" - пронзительная картина о детях, выживающих во время страшной блокадной зимы в феврале 1942 года. Сценарий написал мэтр советского кино Александр Бородянский, основываясь на повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония". Режиссером выступил Владимир Потапов. Главных героев Митю и Катю сыграли маленькие дебютанты Алина Саргина и Лев Гиршов.