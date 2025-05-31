Режиссер рассказал, могут ли фильмы из РФ конкурировать с западным кино

Американский и европейский рынок кинофильмов переживает кризис авторского контента - зарубежные страны в основном делают ремейки и трилогии. Такое мнение выразил в интервью ТАСС режиссер Карен Оганесян, отметив, что российские фильмы способны стать серьезным конкурентом для западного кино.

"У Голливуда большой кризис авторского контента, зарубежные страны все чаще переснимают кино или делают трилогии, в этом проявляется кризис жанра", - отметил режиссер.

Несмотря на то, что американский и европейский рынок кинопроката имеет значительное вложение в бюджет и в рекламные кампании, отечественное кино выступает достойным оппонентом.

"Что касается технических, операторских и актерских навыков - в этом российское кино точно может конкурировать, особенно в контексте идей и замыслов, которые мы закладываем в фильмы и сериалы", - убежден Оганесян.

Он отметил, что бюджет западных картин выше, а качество фильмов сопоставимо с финансированием.