Режиссер Оганесян: фильмы из РФ способны серьезно конкурировать с западным кино

ТАССиещё 1

Американский и европейский рынок кинофильмов переживает кризис авторского контента - зарубежные страны в основном делают ремейки и трилогии. Такое мнение выразил в интервью ТАСС режиссер Карен Оганесян, отметив, что российские фильмы способны стать серьезным конкурентом для западного кино.

Режиссер рассказал, могут ли фильмы из РФ конкурировать с западным кино
© РИА Новости
"У Голливуда большой кризис авторского контента, зарубежные страны все чаще переснимают кино или делают трилогии, в этом проявляется кризис жанра", - отметил режиссер.

Несмотря на то, что американский и европейский рынок кинопроката имеет значительное вложение в бюджет и в рекламные кампании, отечественное кино выступает достойным оппонентом.

"Что касается технических, операторских и актерских навыков - в этом российское кино точно может конкурировать, особенно в контексте идей и замыслов, которые мы закладываем в фильмы и сериалы", - убежден Оганесян.

Он отметил, что бюджет западных картин выше, а качество фильмов сопоставимо с финансированием.

"Однако, в рамках тех средств, которые мы получаем на создание кино, уровень наших фильмов очень сильно вырос за эти два-три года", - заключил он.
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