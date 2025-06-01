Новинки кино и сериалов, которые уже можно посмотреть онлайн

Бывшие гангстеры отбиваются от вампиров под ритмы блюза, мать-одиночка помогает юной девушке справиться с депрессией, Натали Портман и Джон Красински отправляются к источнику молодости, а звезда "Дома Дракона" (18+) попадает в секту. Смотрим кино, которое стало доступно в интернете.

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Грешники (18+)

Режиссёр: Райан Куглер

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 2 часа 17 минут

О чём фильм. Действие фильма разворачивается в 1932 году. Близнецы Смок и Стэк (оба - Майкл Б. Джордан) наконец возвращаются в родной город в дельте реки Миссисипи. Братья за свою не столь долгую жизнь успели повидать немало ужасов: они воевали в траншеях Первой мировой войны, были гангстерами в Чикаго. На родной земле они решают открыть свой клуб. На официальное открытие братья приглашают выступить сына проповедника Сэмми (Майлз Кэйтон). Его музыкальные способности очаровывают настолько, что, кажется, граничат со сверхъестественными. Играя блюз, парень привлекает к клубу внимание одного ирландского вампира. А где один вампир, там и сотня.

Что интересного. "Грешники" уже были названы одной из самых запоминающихся картин о кровопийцах последнего десятилетия, если не лучшей. История персонажа Майлза Кэйтона Сэмми была вдохновлена историей успеха самого знаменитого блюз-музыканта XX века Роберта Джонсона. Поговаривали, что исполнитель, которому тяжело давалось обучение, в какой-то момент отправился на магический перекрёсток и заключил сделку с дьяволом. После этого он стал легендой в своём жанре. Блюз, естественно, - основная музыкальная тема фильма. Съёмки вампирско-музыкального боевика проходили в основном в Новом Орлеане в сильную жару. Кстати, вампиры здесь не сама цель, а, скорее, метафора, в которую спрятан исторический контекст о жизни афроамериканцев на юге и охоте ку-клукс-клана.

Кому не понравится. Тем, кто устал от вампирской темы ещё на первой части "Сумерек" (18+) и равнодушен к блюзу.

Её история (18+)

Режиссёр: Шао Ихуэй

Время: 2 часа 3 минуты

О чём фильм. Мать одиночка Ван Темэй (Сун Цзя) так и не смогла найти баланс между семьёй и карьерой в современном Шанхае: с мужем она развелась, с работы уволили. Женщина решается, что сейчас самое время что-то поменять в жизни. Она переезжает на новую квартиру и заводит дружбу к соседкой Е (Элейн Чжун). Е хоть и обладает прекрасным чувством юмора и излучает обаяние, но сама находится в затяжной депрессии. Теперь новая подруга старается помочь Е вернуть страсть к жизни. Их дружба становится всё крепче по мере того, как Ван Темэй пытается разобраться в отношениях с уже бывшим мужем (Марк Чао).

Что интересного. За первые четыре дня показа в кинотеатрах Китая фильм собрал 184 миллионов юаней (25 миллионов долларов). На родине его сразу окрестили китайским ответом голливудской "Барби" (18+).

Кому не понравится. Если вы считаете, что летом фильмы о депрессии - последнее, что вам нужно, тогда лучше не углубляться в тему психологии. Лучше посмотрите что-то, где думать нужно как можно меньше.

Источник вечной молодости (18+)

Режиссёр: Гай Ричи

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.8

Время: 2 часа 5 минут

О чём фильм. Брат и сестра Шарлотта (Натали Портман) и Люк (Джон Красински) вместе пережили немало археологических приключений в молодости, но вскоре их пути разошлись. Люк так и остался бесшабашным исследователем, а Шарлотта выбрала стабильность. Но всё меняется, когда однажды Люк снова звонит сестре и сообщает ей, что нашёл следы родника, который по легенде дарует вечную молодость. Они исследуют подсказки, спрятанные в известных произведениях искусства, и сталкиваются с тайным обществом, которое охраняет источник. И оно не хочет, чтобы к нему началось паломничество.

Что интересного. Источником вдохновения для фильма послужил образ известного искателя сокровищ Индианы Джонса, которого в серии фильмов сыграл Харрисон Форд. Такой приключенческий жанр погони за сокровищами - нетипичный материал для Гая Ричи, известного своими культовыми картинами: "Карты, деньги, два ствола" (18+), "Большой куш" (18+), "Джентльмены" (18+), "Шерлок Холмс" (12+), "Меч короля Артура" (18+). В одном из интервью режиссёр заявил, что ему давно уже нужно расправить крылья и попробовать что-то новое, а иначе он так и застрянет на стыке комедии и гангстерского боевика. Сценарий для фильма написал Джеймс Вандербильт - автор "Зодиака" (18+), "Штурма Белого дома" (12+) и последнего "Крика" (18+). В фильме также снялись Эйса Гонсалес из "Министерства неджентльменских дел" (18+) и Донал Глисон, известный по фильмам "Бойфренд из будущего" (18+) и "Кролик Питер" (6+).

Кому не понравится. Тем, кто не любит приключенческие фильмы о поисках сокровищ с обилием экшена. А ещё тем, кто не согласен с решением Гая Ричи попробовать себя в новом жанре.

Сирены (18+)

Режиссёр: Николь Кэссел, Куен Чан, Лайла Нойгебауэр

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 5 серий по 56 минут

О чём сериал. Девон (Меган Фэйхи), разозлённая на безответственное отношение младшей сестры Симоны (Милли Олкок) к их больному отцу, решает высказать ей всё в лицо. И обнаруживает, что её младшая сестрёнка живёт в шикарном особняке и является личной помощницей загадочной жены миллиардера, светской львицы и филантропа Микаэллы Келл (Джулианна Мур). Благодаря должности для Симоны открылись двери в мир изысканности, где тесно переплетены роскошь и духовное просветление. Однако та одержимость и беззаветная преданность Симоны к своему боссу беспокоит Девон. Пока сёстры проводят взрывоопасный уикенд в особняке Келлов, старшая из них понимает, что Симона стала частью какой-то секты.

Что интересного. Это чёрная комедия снята по пьесе 2011 года Elemeno Pea сценаристки сериала Молли Смит Метцлер, которая исследует темы власти и классового неравенства. Сериал снимался в Оганквите, штат Мэн. Кстати, Меган Фэйхи ранее снималась во втором сезоне "Белого лотоса" (18+), а Милли Олкок сыграла роль юной Рейниры Таргариен в сериале "Дом дракона" (18+).

Кому не понравится. Повествование в сериале идёт неспешно, почти как в сериале "Белый лотос" (18+). Причём "Сирены" придерживаются той же структуры: интрига, добавление загадок, затянутое повествование, нагнетание к финалу и резкая развязка. Если вы посмотрели три сезона "Белого лотоса", и сериал оставил вас равнодушным, то лучше не тратьте своё время на этот фильм. К тому же, помните, что с переводом многие шутки теряют свой смысл и могут быть непонятны русскоязычному зрителю. Особенно это касается чёрного юмора.

Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлых пары недель, то можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь" . Там очень много хороших фильмов для летних вечеров!