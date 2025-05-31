В Петербурге кинотеатр показал «Лило и Стич» 2002 года вместо нового фильма

Блогер Даниил Марзаганов рассказал, что в Санкт-Петербурге один из кинотеатров показал мультфильм «Лило и Стич» 2002 года вместо одноименного нового фильма живого действия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Марзаганов утверждал, что один из петербургских кинотеатров продавал билеты на «Лило и Стич» до мировой премьеры, не указывая, что в рамках так называемого предсеансового обслуживания будет показан старый мультфильм.

В итоге, добавляет он, люди уходили из кинозала после начала сеанса.

По сюжету картины, старшая сестра Нани заботится о шестилетней Лило. Нани много работает и учится и оставляет девочку одну. Однажды сестры заводят собаку, чтобы справиться с одиночеством девочки, но собака оказывается инопланетянином Стичем.

В начале января сообщалось, что по итогам 2024 года сборы фильмов предсеансового показа в России сократились до 4,3 млрд рублей.

По данным БК, сборы теневого проката в прошлом году достигли пика во время релиза фильмов «Дэдпул и Росомаха» (674 млн рублей), «Головоломка-2» (около 2,5 млрд рублей) и «Гадкий я 4» (около 378 млн рублей).