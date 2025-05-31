В Индии запустят киносеть по якутской технологии

На форуме креативных индустрий, который сегодня завершается в Якутии, заключили соглашение по запуску сети кинозалов по якутской технологии в Индии, сообщает пресс-служба форума.

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Уже в августе запустят 10 тестовых кинозалов. Всего в индийском штате Трипура задумали открыть 224 кинозала, а за следующие два года их количество может вырасти до 10 тысяч по всей азиатской стране.

Генеральный директор якутской компании "Экстра Синема" Петр Чиряев и основатели индийской компании Janta Cinema Юсуф Шаих и Джагеш Савджан скрепили документ своими подписями.

"Мы изучили технологию "Экстра Синема" и считаем, что она максимально безопасна и способна защитить контент от пиратства", - сказал Юсуф Шаих.

Он признался, что посмотрев две киноленты сильно удивился тому, насколько у якутского и индийского народов схожие культуры и, соответственно, сюжеты. Шаих считает, что идея обмена фильмами будет весьма удачной.

Благодаря новым кинозалам по якутским технологиям небогатое население Индии получит возможность увидеть премьеры фильмов по доступным ценам.