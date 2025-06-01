Как мог выглядеть Зверь в мультфильме «Красавица и чудовище»

Мультфильм«Красавица и чудовище»— культовая история о внутренней красоте, о храбрости и самоотверженности, о принятии и, конечно же, о любви. Умная и добрая красавица-Белль вопреки всему сумела разглядеть в жутком Чудовище светлую душу, несмотря на его ужасающую внешность и капризный характер. Мог ли заколдованный принц выглядеть ещё более устрашающе? Редакция Тлум.Ру знает ответ на этот вопрос, и мы с удовольствием делимся с вами первыми концепт-артами зачарованного Адама, изображающими существо, совершенно не похожее на привычное нам Чудовище.

© кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Мало кто знает, что в качестве прототипа для монстра рассматривали совершенно неожиданных животных. Например, представителя тропической фауны — бабуина.

Чудовище бабуин

Чудовище и роза

Чудовище и Белль

Ещё один неожиданный образ, который не был выбран в качестве итогового — чудовище-бородавочник, подозрительно похожий на Пумбу.

И всё же, на некоторых набросках Чудовище был вполне похож на себя: также космат и страшен. Удивительно, как Белль смогла разглядеть за этим обличием что-то светлое и хорошее?

Зловещий

Портрет

Галантный

Каким удивительно нежным, несмотря ни на что, выглядит взаимодействие заколдованного принца с Белль на этих набросках. Каким бы большим и звероподобным ни был наш герой, он относится к своей гостье очень бережно. А стиль рисовки делает концепт-арты очень уютными и немного забавными.

А как вы думаете, может быть, Чудовищу больше пошел бы другой облик? Или косматый нахал из мультфильма нравится вам таким, каким он получился в итоговом варианте? Добавляйте наш сайт в закладки, чтобы не пропустить другие познавательные материалы о мультфильмах.