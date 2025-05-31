Режиссер объяснил, почему онлайн-кинотеатры выпускают сериалы частями

Стриминговым киноплатформам выгодно выпускать сериал по частям, а не целиком, так как это лучше привлекает аудиторию. Такое мнение выразил в интервью ТАСС режиссер Карен Оганесян.

"Ни одной платформе не выгодно, чтобы сериал выходил сразу. Для поддержки аудитории нужна наработка - зритель должен привести другого зрителя, они должны ждать, смотреть, растягивать просмотры", - убежден он.

Как отметил режиссер, решение о формате публикации принимают сами платформы.