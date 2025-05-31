Режиссер объяснил, почему онлайн-кинотеатры выпускают сериалы частями

Режиссер Оганесян: онлайн-кинотеатрам выгодно выпускать сериал частями
Стриминговым киноплатформам выгодно выпускать сериал по частям, а не целиком, так как это лучше привлекает аудиторию. Такое мнение выразил в интервью ТАСС режиссер Карен Оганесян.
"Ни одной платформе не выгодно, чтобы сериал выходил сразу. Для поддержки аудитории нужна наработка - зритель должен привести другого зрителя, они должны ждать, смотреть, растягивать просмотры", - убежден он.
Как отметил режиссер, решение о формате публикации принимают сами платформы.
"Так было с нашим "Черным облаком" - этот сериал нельзя было публиковать сразу, его нужно переварить и осмыслить. Конечно, есть исключения - те сериалы, где эпизоды длятся по 25 минут, можно и нужно давать по несколько серий сразу", - заключил Оганесян.