У автора «Настоящего детектива» есть идея для продолжения первого сезона

Создатель сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто стал гостем на подкасте Nothing Left Unsaid. Автор заявил, что у него есть идея для новой истории, посвящённой Расту и Марти, которых сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон.

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При этом шоураннер отметил, что у него пока нет готового сценария продолжения, а идеи для новой истории есть только в его голове. Однако, по словам Пиццолатто, сами актёры уже знают про этот сюжет и готовы вернуться к своим ролям.

У меня есть новая история про Раста и Марти. Кто знает, может быть, однажды мы её расскажем. Я ещё не написал сценарий продолжения, но он есть в моей голове. Мы уже обсуждали идеи о возвращении, и я думаю, что ребята готовы. Это либо произойдёт, либо нет.

Пиццолатто также заявил, что сам принял решение не снимать последующие сезоны «Настоящего детектива». Он считает правильным, что HBO продолжил работу над сериалом без него.

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел в 2014 году. Сюжет повествует о двух детективах, которых сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Они расследуют серию убийств в разных временных периодах. Первый сезон стал культовым и получил множество премий на различных фестивалях. Продолжения рассказывали другие истории и были холоднее приняты зрителями.