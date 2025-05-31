Режиссер объяснил использование сленга в современных мультфильмах

Создатель анимации «Лунтик. Возвращение домой» Константин Бронзит в эфире НСН рассказал, зачем режиссеры мультфильмов прибегают к помощи специалистов при написании диалогов.

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«Современные» диалоги в мультфильмах — это не тенденция, а индивидуальное видение авторов, при этом сленг используется только, если этого требует замысел проекта. Об этом в беседе с НСН заявил режиссер Константин Бронзит, снявший мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».

Накануне депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН отметила, что современные фильмы далеки от советского идеала, а некоторые из них, включая «Машу и Медведя» и «Богатырей», из-за диалогов просто не стоит показывать детям. При этом, Бронзит заметил, почему так нельзя говорить про все кино.

«У каждой студии есть авторы. Автор сценария как мыслит — так и сочиняет. Это не какая-то тенденция. Это все очень индивидуально. Вот так человек написал, ему кажется, что это смешно и современно. Он консультировался с подростками, если это подростковое кино. Или не консультировался и делает все на свое ощущение. Или вообще: "Что слышу, то пою". Поэтому говорить так про все кино сразу — невозможно», - сказал он.

Режиссер также объяснил, для чего создатели мультфильмов прибегают к помощи специалистов при написании диалогов.

«В Голливуде есть целая отдельная каста людей, которых привлекают именно для написания диалогов по конкретной теме или сленгу. В этом нужно разбираться. Опять же на это нужен бюджет. Если студия хочет сделать хороший качественный фильм, то она привлечет специалистов, если это требуется для проекта. Или не привлечет. И там тоже будут разные диалоги: какие-то качественные, какие-то — нет. Что значит качественные-некачественные? Это фальшивые-нефальшивые, грубые-негрубые, принадлежащие конкретной среде, о которой идет речь, или выпадающие из контекста. Поэтому в "Маше и Медведе" — одни примочки, в "Симпсонах" — другие, в "Богатырях" — третьи. Сегодня кино можно найти на любой вкус, и нельзя так все под одну гребенку», - отметил он.

При этом, по словам Бронзита, создатели мультфильмов используют в диалогах персонажей сленговые слова и выражения, только если это требуется по задумке проекта.

«Я рассуждаю как режиссер. Если мне в конкретном проекте нужен сленг, потому что там такие конкретные персонажи из конкретной среды, и они так говорят, тогда мне нужен сленг. А если это просто среднестатистические персонажи, например, ежики и зайчики, зачем им сленг. Они просто будут говорить, как все мы. Сленг ради сленга — это странная штука. Сленг — это специфический язык, существующий в определенных средах, а не сам по себе», - заключил собеседник НСН.

Ранее председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что одной из главных ценностей российской анимации была и остается семья, и большинство новых мультфильмов сосредоточены на теме семейных взаимоотношений.