Стали известны подробности о новом фильме "Чучело"

О новом фильме "Чучело" рассказали на Втором фестивале "Новое движение", который проходит сейчас в Великом Новгороде. В частности, картину представили на Кинорынке авторского кино - он начал работу сегодня. О том, что такой будет проводиться, ранее писала "РГ".

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Продюсер Елена Гликман, которая представляла фильм, анонсировала, что премьера состоится в конкурсе фестиваля "Окно в Европу" в Выборге. Картина делается с элементами мюзикла - те, кто читал повесть Владимира Железникова, которая легла в основу и советской и современной версии фильма, помнят, что это драма.

В картине построена необычная цифровая декорация, символизирующая Интернет-пространство. Ее создали на "Мосфильме".

Школьники в новом фильме будут старше, чем в советском - восьмиклассники. И в картине будет другой финал - не такой, как в той, где сыграли Юрий Никулин и Кристина Орбакайте.

В современном фильме играют такие звезды как Кристина Асмус и Кирилл Кяро.

«Дети сегодня не смотрят советский фильм "Чучело", надеемся, что они посмотрят наш», — сказала продюсер Елена Гликман

Кстати

В декабре этого года исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Железникова - советского и российского детского писателя, кинодраматурга.