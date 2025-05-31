Мультсериал «Царь горы» возвращается

Продолжение мультсериала «Царь горы» вернется на экраны спустя 15 лет после выхода последнего эпизода.

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Новый сезон стартует 4 августа на Hulu. В нем будет десять эпизодов, действие в которых развернется спустя несколько лет после событий финальной серии 13-го сезона.

По сюжету, Хэнк и Пегги Хилл вышли на пенсию и возвращаются в изменившийся Арлен после работы в Саудовской Аравии. Пока они воссоединяются со старыми друзьями, 21-летний Бобби наслаждается жизнью вместе с бывшими одноклассниками и мечтает стать шеф-поваром.

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