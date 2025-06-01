Названа стоимость квартиры Кэрри Брэдшоу в новых сериях «И просто так»

Героиня сериалов «И просто так» и «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу купила квартиру за $5 миллионов. Об этом сообщает New York Post.

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В спин-оффе «Секса в большом городе» «И вот так» Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер, меняет свою двухкомнатную квартиру в Вест-Виллидже на прекрасный браунстоун в элитном районе Греймерси-Парк, чтобы у них с новым бойфрендом Эйданом было достаточно места для двоих.

Агент по недвижимости Douglas Elliman Елена Саркисян рассказала изданию, сколько может стоить подобная квартира. По ее словам, новый дом Кэрри Брэдшоу расположен по адресу 3 Греймерси-Парк. Подобное жилье можно купить за $5 миллионов.

До этого юбку-пачку Кэрри Брэдшоу продали за $52 тысячи. За узнаваемый предмет одежды удалось выручить $52 тысячи. Покупатель юбки неизвестен. Известно, что художница по костюмам Патриция Филд, работавшая над сериалом, купила эту трехъярусную юбку с атласным поясом за $5 на распродаже.