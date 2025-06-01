Опубликован трейлер сериала «Декстер: Воскрешение»

Кинокомпания Paramount представила большой трейлер сериала «Декстер: Воскрешение». Новые приключения Декстера Моргана стартуют уже 11 июля, в первый сезон войдёт десять эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале Dexter on Paramount+ with Showtime. Права на видео принадлежат Showtime.

«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл — его персонаж вновь начинает вести преступную деятельность, связавшись с властными структурами Нью-Йорка.

В шоу звёздный актёрский состав: в проекте сыграли Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты. Сейчас Paramount также занимается «Декстером: Первая кровь» — идёт производство второго сезона.