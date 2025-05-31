Умерла сценаристка «Терминатора»‎ и «Робокопа»‎

Ушла из жизни Фрэнсис Доэл, британская сценаристка, писатель, актриса и продюсер, принимавшая участие в создании десятков культовых жанровых лент.

© Соцсети

В первую очередь Доэл известна многолетним и плодотворным сотрудничеством с "королем бимувиз" Роджером Корманом. При этом, по словам режиссера Джо Данте ("Гремлины"), именно Доэл Корман был обязан львиной долей своего успеха.

Как пишет Deadline, Доэл, настоящий серый кардинал нишевого кино, умерла 26 мая после долгой болезни. Ей было 83 года.

Перебравшись в Лос-Анджелес, сценаристка работала в компании Кормана New World Pictures в ее "золотые годы" - в 1960-1980-х, будучи правой рукой Роджера. Далее активная женщина перешла в Orion Pictures, где работала креативным директором "Терминатора", "Робокопа" и "Отчаянно ищу Сьюзэн".

Также в ее фильмографии - "Дорогая, я уменьшил детей", "Общество мертвых поэтов", "Звездный десант" Верховена, "Акулозавр", "Циклоп", "Последний хищник Юрского периода", "Раптор", "Пулеметный блюз", "Смертельный спорт" с Кэрредином, "Нехорошая мамаша".