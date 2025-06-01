Вышел трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Культовый сериал завершится уже 27 июня — эпизоды выйдут с русской озвучкой.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

Третий сезон культового шоу доберётся до Netflix спустя полгода после релиза второго — это стало возможным благодаря параллельным съёмкам. Продолжение шоу снимали одновременно, поэтому у авторов уже готов весь съёмочный материал.