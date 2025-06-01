Вышел тизер фильма «Франкенштейн»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первый тизер фильма «Франкенштейн». Новая работа Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна») выйдет в ноябре, точную дату релиза назовут позже.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём чудовищных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать одноимённое произведение много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).