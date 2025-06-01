Netflix выпустил шесть минут из начала второго сезона «Уэнсдей»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый тизер второго сезона «Уэнсдей». В этот раз стриминговый сервис выпустил сразу шесть минут из самого начала второго сезона: от пересказа событий до встречи с серийным убийцей в Канзасе. Мистическое шоу вернётся в двух частях: первые эпизоды выйдут 6 августа, вторые — 3 сентября.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Второй сезон «Уэнсдей» продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей со своей мамой Мортишей.

К главной роли в шоу вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих), Кристофер Ллойд («Назад в будущее) и Стив Бушеми («Таинственный поезд»). Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.