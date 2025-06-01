«Даже обсуждать стыдно». Цискаридзе раскритиковал фильм «Анора»

Артист Николай Цискаридзе обрушился с критикой на фильм «Анора», завоевавший главную награду кинопремии «Оскар» в этом году. Своим мнением он поделился в интервью с Лаурой Джугелией.

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Цискаридзе назвал «Анору» своим личным разочарованием в кино и заявил, что вручение награды этой картине и ее актерам — позор для академии.

«Говорят, что это — актерская игра. А что тогда говорить о Дастине Хоффмане, Мэрил Стрип, о Вивьен Ли, о Марлоне Брандо, о Бетт Дэвис и так далее… Что тогда о них говорить, если вот это считается актерским мастерством? Это даже обсуждать стыдно», — отметил артист балета.

Раскритиковал «Анору» и режиссер Сарик Андреасян. На встрече со студентами режиссер поругался с учащимися на тему авторского кинематографа. Режиссер назвал оскароносный фильм «маргинальным кино», а творчество режиссера Андрея Тарковского описал как «ужасный деградирующий кинематограф».

Между тем фильм «Анора» и его каст получили четыре «Оскара»: за «Лучший монтаж», «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», а американская актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль, победила в номинации «Лучшая актриса».