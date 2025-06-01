Генпродюсер Okko объяснил, каким должно быть кино для детей

В Перми в третий раз проходит фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок". В этом году мероприятие впервые носит статус международного кинофестиваля и имеет фестивали-спутники в семи городах России. О том, какие задачи перед собой ставит "Медвежонок" и какую роль фестиваль играет в развитии российского кинематографа, в интервью ТАСС рассказал президент кинофестиваля, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

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В чем особенности и отличия фестиваля "Медвежонок" этого года от предыдущих? Какие новшества ждут участников и зрителей?

— Самое, наверное, ценное, что есть в "Медвежонке", - это его неизменное детское жюри. Потому что для всего кино, которое профессионально выставляется на конкурс, самая главная оценка - оценка детского жюри. Мы каждый год меняем взрослое жюри. И взрослое жюри собирается для того, чтобы дети видели пример для себя, если вдруг они захотят пойти в кинематограф.

В этом году жюри наставников очень интересно собрано. Многие кинокритики писали о том, что на Каннском фестивале так жюри не подбирают, как подбирают на "Медвежонок". Шутки шутками, но действительно мы собрали и актеров, и режиссеров, и продюсеров - это Надежда Михалкова, Руслан Братов, Илья Попов - генеральный директор студии "Рики" и продюсер многих мультипликационных проектов ("Смешарики", "Фиксики", "Бодо-Бородо" и другие), режиссер Илья Учитель ("Летучий корабль", "Батя 2. Дед"), сценарист Илья Кантор, актриса Елизавета Ищенко, актер Эльдар Калимулин. У нас состав жюри в этом году собран так, чтобы это было максимально близко подросткам и детям, которые смотрят на жюри именно как на пример деятелей кино.

Из важного: мы в этом году получили статус международного кинофестиваля. Такое происходит впервые, когда детский кинофестиваль получает статус международного кинофестиваля. И мы привезли не только лучшие работы со всей России, но и много фильмов из Малайзии, Японии, Новой Зеландии, Китая, Соединенных Штатов Америки, Белоруссии. Также очень много премьерных показов в рамках фестиваля. Например, фильм открытия ["Ритмы Мечты"] в прокат выйдет только в августе. И это очень ценно для зрителей и для жителей Перми.

С точки зрения смыслов, программа собрана тоже очень интересная, благодаря, в том числе, международным коллегам. Программа "Почти взрослые" - это подростковое кино - мотивирует поговорить со своими подростками о смыслах. Традиционно программа "Почти готово" не конкурсная, это площадка для всей киноиндустрии, чтобы презентовать что-то, что еще не готово, находится в процессе съемок, производства и только собирается в конце года или в следующем году выходить в прокат на широкую аудиторию. Здесь впервые будет показано несколько эксклюзивных проектов. Я не буду называть каждый, но будут представлены очень мощные блокбастеры, мы впервые увидим кадры именно детских блокбастеров.

В этом году также одной из площадок фестиваля станет ВДНХ в Москве, будут площадки в других городах. Расскажите подробнее, что это даст фестивалю, и возможно ли появление в дальнейшем новых локаций?

— Мы стараемся прыгать выше своей головы. Мы мечтали о том, чтобы к фестивалю присоединились другие города, мы хотели поделиться опытом с другими регионами, и мы это сделали. Мы сделали сателлиты фестиваля, и в других городах России проходят показы нескольких фильмов из программы. Это Новосибирск, Белгород, Владикавказ, Яхрома, Луганск, Алчевск и Москва. И это тоже очень ценно и очень здорово - мы не переезжаем фестивалем, фестиваль проходит в Перми, но к нам присоединяются дети из других регионов и тоже отсматривают эти фильмы, и их голоса тоже будут учитываться.

Почему было принято решение создать такие "спутники" фестиваля и не локализовывать "Медвежонка" только в Перми?

— Фестиваль изначально создавался как всероссийский, федеральный фестиваль. И то, что мы шли к статусу международного, это тоже была часть стратегии. Одной из самых главных ценностей фестиваля является то, что помимо профессионального жюри, которое оценивает режиссуру и сценарий, лучший фильм выбирают все-таки дети. Детское жюри выбирает лучший фильм и лучшего героя. Не актера, а именно лучшего героя, потому что мы хотим понять образ героя. Это как раз тот аспект, который нам очень важен. Мы пытаемся построить диалог между киноиндустрией и конечным зрителям - детьми, чтобы дети могли высказать свое мнение. В рамках фестиваля мы проводим очень много встреч, обсуждений и так далее, но именно в голосовании, когда детское жюри выбирает лучшего героя, они ставят знак качества на тех персонажах, которых придумывают сценаристы и режиссеры. Детское кино создают взрослые, но надо взрослых контролировать. Контролировать кем? Детьми! Поэтому детское жюри - главная фишка нашего фестиваля. Не хочется, чтобы всю индустрию из России и теперь уже со всего мира оценивали только пермские дети. Мы захотели, чтобы присоединились и другие дети, дети со всей страны сейчас оценивают программу, и это здорово, это наша общая идея вместе с федеральным Министерством культуры.

И мы особенно благодарны, что губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин, министр культуры РФ Ольга Борисовна Любимова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова вошли в попечительский совет фестиваля "Медвежонок". Это ценно, потому что мы стимулируем значимые, важные задачи государственного уровня, связанные с детским кинематографом, участвуем в них, поднимаем темы, которые, может быть, без нас на государственном уровне тяжелее будет обсуждать. Мы стремимся к диалогу и к обозначению ответственности для творцов, ответственности к созданию детского кино. И самая главная ответственность в том, что мы исследуем: что детям нужно, что интересно, как кино влияет на детей, и это, наверное, одна из самых важных стратегических задач. Мы же создаем кино, чтобы его посмотрело как можно больше зрителей, все стремятся создавать большие хиты для широкой аудитории, и нужно понимать, что эти большие хиты влияют на целое поколение. И то, что внутри этого хита заложено - какие смыслы, какие модели поведения, какие герои, какие ценности - это, конечно же, очень сильно влияет на детей.

Как раз начали разговор о влиянии фестиваля "Медвежонок" на российский кинематограф…

— Мы стараемся сделать все для того, чтобы быть помощником для индустрии, быть коммуникатором для киноиндустрии, детей, государства. Мы хотим быть некими лидерами мнений, трендсеттерами в какой-то степени, именно в детском кинематографе. И практика показывает, что всего лишь за три года так и происходит. То есть за три года мы уже звучим так, что благодаря "Медвежонку" очень многое происходит в индустрии, очень многие творцы по-другому начали смотреть на производство детского кино. Потому что начали говорить об этом, в том числе друг другу. По-моему, это очень здорово.

В программе фестиваля представлены фильмы, мультфильмы и сериалы из разных стран, но больше всего, конечно, российских картин. В России действительно снимают так много детского и семейного кино? Или фильмы специально готовят к пермскому "Медвежонку"?

— Я думаю, что мы еще не дошли до такого уровня, чтобы специально для "Медвежонка" снимали кино, но детского и семейного кино и анимации производится очень много, и это здорово. И такой фестиваль как "Медвежонок" индустрии нужен. Это вот как раз та оценка, которую мы как продюсеры всегда хотим получать. Я говорю лично за себя, но как творческий человек, я понимаю, что для меня эта оценка, награда сильно значима.

Сколько было подано заявок на фестиваль? Как отбирали фильмы для программы?

— В "Медвежонке" программа традиционно собирается двумя классическими способами. Это open call, когда все желающие могут прислать свои работы, но по определенному регламенту, по определенным правилам, потому что мы берем в конкурс профессиональное большое кино, профессиональные мультфильмы, которые либо были в прокате, либо готовятся в прокат. И далее за программу отвечает Егор Москвитин - кинокритик и программный директор фестиваля. Он собирает программу очень тщательно и старается выдержать уровень. Это вопрос и редакторско-творческий, и продюсерский. Но конкурс сам по себе не состоит из любительских работ. Это большое профессиональное кино, потому что мы считаем, что детский кинематограф нельзя делать любительским. Поэтому, конечно же, нам очень важно стимулировать профессионалов участвовать в конкурсе, и пусть это будет их конкуренция. А для любительского творчества, для каких-то сценарных конкурсов и так далее существует много других питчингов и отдельных мероприятий. Мы здесь в суровой конкуренции находимся. Заявок было много, но программа не бесконечная, мы все равно собираем программу в три дня, и за три дня успеваем посмотреть 30 лучших фильмов, сериалов и мультфильмов, которые участвуют в конкурсе и в фестивале.

В этом году в программе фестиваля кубок КВН "Медвежонок". Как возникла такая идея? Какие возможности открываются перед победителями?

— Важная часть фестиваля в Перми - это детский городок, фестивальный городок "Медвежонка". Здесь не просто воткнули карусели, нет. Это история про кино, про кинематограф, про шоу-бизнес в какой-то степени. Все мастер-классы и все развлечения, которые есть в детском городке, так или иначе связаны с кинематографом. И КВН не исключение, потому что КВН находится рядом с кинематографом. КВН является школой для очень многих креативных людей, это первый шаг для многих прежде, чем стать сценаристом, например. Очень много комедийных авторов и режиссеров - выходцы из КВН, очень много комедийных актеров начинали играть в КВН. Поэтому мы не отделяем КВН от кинематографа, он непосредственно там есть. Мы все оттуда. В этом плане, конечно же, сделать детский кубок КВН в рамках "Медвежонка" - это достаточно органично и логично.

Какие киноработы вы сами порекомендовали бы посмотреть с детьми?

— Я, как президент фестиваля, говорю, что надо ходить на все. Могу только сделать акцент на том, что очень много премьер. И если вы видите название, которое вы не знаете, это не значит, что не надо на него идти, как раз наоборот - это что-то премьерное - читайте описание, приходите на просмотр. И скажу еще раз про программу "Почти взрослые". В этом году в ней появилось очень много фильмов "на подумать", пообсуждать со своими старшими детьми.

Еще один момент, который я порекомендовал бы, - в конкурсе есть сериалы, которые наверняка вы уже смотрели, но повторить, посмотреть их в рамках фестиваля на большом экране — это очень интересно. На большом экране сериал тоже смотрится очень круто, это отдельное развлечение. Поэтому не бойтесь приходить, повторно смотреть что-то, на большом экране это отдельное удовольствие.

Фестиваль "Медвежонок" проходит в Перми с 2023 года при поддержке уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Министерства культуры РФ, администрации губернатора Пермского края и краевого Министерства культуры. В этом году кинофестиваль проводится с 30 мая по 1 июня.