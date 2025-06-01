Главный актер сериала «Доктор Кто» покинул проект

31 мая завершился 15-й сезон британского сериала «Доктор Кто». По итогам финала актёр Шути Гатва («Сексуальное просвещение») больше не будет играть главную роль, которую он исполнял на протяжении двух последних сезонов.

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Далее упоминаются спойлеры к сериалу «Доктор Кто».

По сюжету сериала у инопланетного путешественника во времени раз в несколько сезонов наступает «регенерация». Это означает, что Доктор изменит облик и его будет играть другой актёр. Именно это и произошло в конце 15-го сезона — Шути Гатва перевоплотился в актрису Билли Пайпер («Страшные сказки»).

Примечательно, что она уже играла в «Докторе Кто». Ещё в 2005 году Пайпер исполняла роль Роуз Тайлер — спутницу девятой версии главного героя. Она также появлялась в спецвыпуске 2013 года.

Канал BBC пока не подтвердил, что актриса будет играть Доктора на протяжении следующих сезонов. Ранее стало известно, что шоураннер Расселл Т. Дэвис прорабатывает сюжеты 16-го и 17-го сезонов.