Актёр Шути Гатва покинул сериал «Доктор Кто»

Чемпионат.com

31 мая завершился 15-й сезон британского сериала «Доктор Кто». По итогам финала актёр Шути Гатва («Сексуальное просвещение») больше не будет играть главную роль, которую он исполнял на протяжении двух последних сезонов.

Главный актер сериала «Доктор Кто» покинул проект
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Далее упоминаются спойлеры к сериалу «Доктор Кто».

По сюжету сериала у инопланетного путешественника во времени раз в несколько сезонов наступает «регенерация». Это означает, что Доктор изменит облик и его будет играть другой актёр. Именно это и произошло в конце 15-го сезона — Шути Гатва перевоплотился в актрису Билли Пайпер («Страшные сказки»).

Примечательно, что она уже играла в «Докторе Кто». Ещё в 2005 году Пайпер исполняла роль Роуз Тайлер — спутницу девятой версии главного героя. Она также появлялась в спецвыпуске 2013 года.

Канал BBC пока не подтвердил, что актриса будет играть Доктора на протяжении следующих сезонов. Ранее стало известно, что шоураннер Расселл Т. Дэвис прорабатывает сюжеты 16-го и 17-го сезонов.

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