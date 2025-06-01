Почему вам стоит смотреть сериал «Фишер: Затмение»

В городе появился новый злодей.

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«Фишер» оказался настолько мрачным сериалом, что местами давал фору «Настоящему детективу». Потому что за основу взяли историю ужаснейшего маньяка, который охотился за детьми, а его деяния показали слишком уж пугающе. При этом выглядело шоу отлично, персонажи были харизматичными, а поиски злодея действительно интриговали. Неудивительно, что «Фишер» получил продолжение. Но каким оно вышло?

«Фишер: Затмение»: главное о сериале

Название: «Фишер: Затмение».

«Фишер: Затмение». Режиссёр: Александр Цой.

Александр Цой. Актёры: Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие.

Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие. Жанр: детектив, триллер, драма.

детектив, триллер, драма. Сколько серий: восемь эпизодов.

восемь эпизодов. Страна: Россия.

Трейлер сериала «Фишер: Затмение»

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Дата выхода «Фишер: Затмение»

Сериал выходит в онлайн-кинотеатре Wink. Первый эпизод вышел 29 мая.

Дата выхода серий

1-я серия — 29 мая 2025 года;

2-я серия — 5 июня 2025 года;

3-я серия — 12 июня 2025 года;

4-я серия — 19 июня 2025 года;

5-я серия — 26 июня 2025 года;

6-я серия — 3 июля 2025 года;

7-я серия — 10 июля 2025 года;

8-я серия — 17 июля 2025 года.

Сюжет сериала «Фишер: Затмение»

В прошлом сезоне следователь Евгений Боков и его разношёрстные коллеги охотились за Фишером. Этот маньяк безжалостно убивал детей и при этом казался неуловимым. Только благодаря случайности Фишера удалось вычислить.

В продолжении убийца уже сидит за решёткой, однако его дело ещё ведётся. Всё же тела некоторых жертв до сих пор не нашли, что доводит родственников до безумия. Боков часто наведывается к заключённому и пытается его разговорить. Увы, процесс идёт со скрипом.

Тем временем в маленьком южном городе происходят чудовищные странности. То мужчина попадёт в аварию с сумкой, полной денег, то его супруга сотворит нечто безумное, то в глуши найдётся умирающий младенец. Эти дела расследует местный следователь, но деятельность пересекается с задачами Бокова. Поэтому он добирается до увядающего города и в первый же день проявляет себя крутым специалистом.

Очевидно, что героя ждут шокирующие вызовы и тьма, справиться с которой будет сложно. Преодолеть испытания помогут новые персонажи. Речь о милиционерах в исполнении Никиты Худякова и Ирины Старшенбаум.

Первый вроде бы спокойный парень, однако в первом же эпизоде он не справляется с давлением и слетает с катушек. Похоже, персонаж заставит Бокова расти над собой, ведь раньше его методы казались слишком суровыми, а теперь он, наоборот, будет уравновешивать эмоциональность молодого следователя. Вторая — опытный и холодный начальник, которого все побаиваются и уважают. Пока у Старшенбаум не было совместных сцен с персонажем Ивана Янковского, но на их взаимодействие хочется поскорее посмотреть.

Пока непонятно, кто вообще будет маньяком. Похоже, местный злодей похищает детей и требует у родителей выкуп. Однако высока вероятность, что история окажется более многогранной и подкинет сюрпризы.

Как проходили съёмки сериала «Фишер: Затмение»?

Часть съёмок прошла в Москве и области. На эти места выпали в основном интерьерные съёмки — например, в морге. Но основную часть работы провели в Абхазии. Среди локаций числятся Пицунда, Сухум, Новый Афон, озеро Рица и Гагра. К примеру, в последнем городе снимали местные пляжи и колесо обозрения.

Чтобы визуал сохранил фирменную мрачность, съёмки проводили зимой, когда солнце на юге толком не светит, небо застлано облаками, идут дожди. Работу начали в декабре 2024-го, а уже 26 февраля 2025-го команда завершила последний дубль.

Абхазия бросила авторам сериала вызов. Тогда в регионе был энергетический кризис, и власти часто выключали свет. В итоге авторы сериала не знали, получится ли поработать в намеченные даты или всё сорвётся. Режиссёр Александр Цой признаётся, что команда сидела будто на иголках и сильно нервничала. Впрочем, это только добавило «Затмению» напряжения.

Актёры в «Фишере: Затмение»

В продолжении «Фишера» снялись следующие актёры:

Иван Янковский — следователь Евгений Боков;

Александр Яценко – следователь Валерий Козырев;

Никита Худяков — следователь Иван;

Ирина Старшенбаум – начальник отдела милиции Надежда Райкина;

Алёна Долголенко — сестра Надежды Райкиной;

Александра Ребенок — мэр города Курортный, где разворачиваются события.

Кто снял «Фишер: Затмение»?

Режиссёром выступил Александр Цой. Ему 40 лет, родился он в Узбекской ССР. Любопытно, что карьера Цоя в кино могла не состояться. Когда он поступал в театральный институт, набрал 17 баллов из 127 возможных и, естественно, не прошёл отбор. Но спустя шесть лет Цой поступил на режиссёрский факультет в Ташкентском театральном институте, потом окончил ГИТИС и получил степень магистра.

В портфолио режиссёра уже много успешных работ. Например, «Трудные подростки» о проблемах современной молодёжи, «Смычок» с Марком Эйдельштейном или недавний хит «Жвачка» о несчастной девушке, которая постепенно превращается в монстра.

Любопытный факт: Александр Цой озвучивал Гэндзи в русских версиях Overwatch и Heroes of the Storm.

Интересные факты о сериале «Фишер: Затмение»