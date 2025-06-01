На кинофестивале в Великом Новгороде впервые открылся кинорынок

Кинорынок на фестивале молодого кино "Новое движение" в Великом Новгороде стартовал с восьми картин. Событие проходит впервые в рамках фестиваля, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

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«В первый день представили восемь картин: новая экранизация повести "Чучело", авторская драма Савелия Осадчего "Мальчик-птица", драма "Любовь" от режиссера Никиты Миклушова и многое другое», — сообщили организаторы.

Как пояснил ТАСС генеральный продюсер кинофестиваля Максим Королев, изначально организаторы получили более 50 заявок, из которых отобрали 15 лучших. Он также отметил, что фестиваль трансформируется и теперь несет на себе еще и важную индустриальную нагрузку.

«Этим кинорынком мы хотим помочь молодым кинематографистам, которые, в принципе, сняли фильм, что уже то уже хорошо, но дальше они не понимают, что с ним делать. Мы, как участники индустрии и имеющие большие знакомства в индустрии, привозим и кинокомпании, и кинопрокат, и телевизионные каналы, и платформы, помогаем этим фильмам выйти, найти прокатчика, обрести, собственно говоря, дальнейшую судьбу», — сказал Королев.

Он также отметил, что фестиваль "Новое движение" стал единственным фестивалем, который собрал представителей всех шести больших кинофестивалей.

«Мне кажется, это очень интересно», — добавил Королев.

Второй фестиваль молодого кино "Новое движение" проходит с 29 мая по 2 июня в Великом Новгороде при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области. В основную программу фестиваля вошли 8 кинокартин, внеконкурсная представлена более чем 40 работами в пяти секциях. Особое место в 2025 году занимают обширная деловая и образовательная программы. Генеральным партнером выступает "Яндекс плюс".

ТАСС - официальный информационный партнер фестиваля.