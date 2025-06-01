Опубликован трейлер фильма «Проснись, мертвец»

Первый тизер-трейлер фильма «Проснись, мертвец» кинофраншизы «Достать ножи» (Wake Up Dead Man: A Knives Out Story) обнародовал 31 мая 2025 года Netflix.

© Кадр из трейлера

В ролике можно увидеть детектива Бенуа Блана (в исполнении Дэниэла Крэйга), а также других персонажей его нового расследования, которых сыграли Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спэни, Дэрил МакКормак и Томас Хейден Черч. Подробности сюжета держатся в секрете, но сообщается, что это будет «его самое опасное дело». Известно лишь, что О’Коннор и Бролин сыграли священников, а Кунис - начальника полиции, известную как Г. Скотт.

Премьера фильма состоится на Netflix 12 декабря.