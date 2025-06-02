«Лило и Стич» вторую неделю лидирует в кинопрокате России и СНГ

Американский фильм "Лило и Стич" (Lilo & Stitch, 2025) лидирует в кинопрокате России и СНГ вторую неделю, собрав 53,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 29 мая по 1 июня. Фильм снят по версии анимационного фильма, который долгое время транслировался на телеканале Disney. В ролях: Ханна Уоддингэм, Сидни Агудонг, Тиа Каррере, Билли Магнуссен, Майя Кеалоха, Зак Галифианакис. Режиссером выступил Дин Флейшер-Кэмп.

© кадр из фильма «Лило и Стич»

На втором месте - российский фильм "Соловей против Муромца" режиссера Карена Оганесяна, собравший 34,5 млн рублей за прошедшие выходные. Сюжет повествует о Соловье-Разбойнике, который обманом победил Илью-Муромца и выпил эликсир бессмертия, присвоив все подвиги богатыря. В кинокартине герои встречаются в современном мире и сражаются в поединках.

Третье место занимает российский фильм "Кракен", который за выходные собрал 34,3 млн рублей. В центре сюжета российский ракетный подводный крейсер, который исчезает в Гренландском море. Перед моряками, которые отправляются на его поиски, стоит задача найти подлодку, предотвратить попадание сверхсекретного оружия в руки врага. Премьера состоялась 17 апреля 2025 года. В ролях - Александр Петров (Виктор Воронов), Алексей Гуськов (адмирал Ольшанский), Сергей Гармаш (адмирал Белоусов), Виктор Добронравов (Александр Воронов), Диана Пожарская (Джулия Браун).