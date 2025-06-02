В России хотят снять кино о жизни Шолохова

Правительство Ростовской области в том или ином виде планирует принять участие в экранизации биографии писателя Михаила Шолохова. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь. Речь может идти и не о биографическом фильме, но и не об очередной экранизации «Тихого Дона».

О планах снять кино о жизни одного из самых известных уроженцев Ростовской области на заседании регионального совета по культуре сообщил внук Шолохова, депутат Госдумы Александр Шолохов.

«Сейчас несколько проектов в работе. Захар Прилепин выступил таким мощным импульсом для активности киношников. Потому что его книга „Шолохов“, вышедшая в серии „Жизнь замечательных людей“ (презентация прошла в июне 2023 года. — Прим. ред.), стала безусловно бестселлером», — рассказал внук писателя.

По его словам, Прилепин пока думает, будут это «полные метры» по отдельным эпизодам жизни Шолохова или всё же сериал по всей его книге.

«Сейчас это в работе, не без сложностей по ряду причин. Но я думаю, если Ростовская область подключится к этому вопросу, то будет здорово», — добавил Шолохов.

Слюсарь идею поддержал, отметив, что и сам является «потребителем массовой культуры». Но, по его словам, на Прилепина, при всём к нему уважении, единственную ставку делать не стоит.

«Надо посмотреть. Может, не биографический фильм. „Тихий Дон“ вряд ли еще раз… Хотя „Мастера и Маргариту“ вон сколько раз экранизировали. В общем, я бы оставил (идею снять кино. — Прим. ред.) в своих руках. Есть Фонд поддержки кино и большое количество окологосударственных фондов, которые спонсируют большое кино», — говорит врио губернатора.

Автор нескольких документальных фильмов о Шолохове, заслуженный работник культуры РФ Любовь Суркова предложила пойти еще дальше и устроить областной конкурс киноработ «на шолоховскую тему» для детей.

«Для огромного количества зрителей мы открываем Америку (показывая фильмы о Шолохове. — Прим. ред.). Для нас, живущих на Дону, это непростительно. Уж где-где, а на Дону каждый ребенок как „Отче наш“ должен знать Чехова и Шолохова», — заявила она.

По словам Сурковой, она физически чувствует, как «мы упускаем детвору».

«Сейчас все эти технологии есть, техника, учителя есть. А о чем базар? У них руки чешутся снимать на смартфоны, ну и пусть снимают к юбилею (125-летию писателя в 2030 году. — Прим. ред.). Можно сделать областной конкурс этих работ», — считает она.

Александр Шолохова добавил, что к этой истории можно привлечь и ростовский филиал ВГИКа. Снимать, к примеру, «малый метр», по небольшим произведениям его дедушки.

«Делать региональное (кино. — Прим. ред.) и крутить по школам, чтобы слеза у детей текла», — говорит он.

В сентябре 2024 года президент Владимир Путин выпустил указ о масштабном праздновании в 2030 году 125-летия со дня рождения Михаила Шолохова. Правительству было поручено образовать организационный комитет, чтобы подготовить и провести празднование.