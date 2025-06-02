Вышел первый трейлер фильма «Черный телефон 2»

Universal Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «Чёрный телефон 2». В ролике показали уже знакомого маньяка в исполнении Итана Хоука (он же играл его и в первой части) и других персонажей.

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Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В первой части рассказывалось про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он похитил мальчика Финни Блейка, и, казалось бы, надежды на спасение нет, однако герою по отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы убийцы, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.

Режиссёром сиквела вновь выступил Скотт Дерриксон. Премьера ленты состоится 17 октября.