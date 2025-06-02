Состоялась премьера фильма с двойником Ди Каприо

Киноленту "Лео, у нас сибирские обстоятельства" с двойником Леонардо Ди Каприо в главной роли впервые показали в Новосибирске. Съемки поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Об этом сообщил ТАСС продюсер картины Юрий Романов.

Главную роль в картине исполняет якутский актер, известный как российский двойник Леонардо Ди Каприо - Александр Ясень.

"Зал был полный, был аншлаг. За четыре дня все билеты были разобраны. Все представители Союза кинематографистов присутствовали. На мой взгляд, фильм получился, проект уникален тем, что про него было известно больше еще до того, как начались съемки", - сказал собеседник агентства.

Романов уточнил, что создатели фильма подали заявки почти на 30 кинофестивалей. Официальная премьера кинокартины планируется осенью после показа на фестивалях. В основе сюжета история героя - Лео. Голливудский актер оказывается в глухой сибирской деревне, где знакомится с местными жителями и находит свою любовь. Трейлер картины показали на Шукшинском фестивале в Алтайском крае.

Основные съемки фильма велись в Солтонском районе Алтайского края в 260 км от Барнаула, куда была организована экспедиция со студентами Новосибирского государственного технического университета. В самом вузе съемочный процесс проходил в павильоне.