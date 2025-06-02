Известный телеведущий Джон Бренкус покончил с собой в 54 года

31 мая ушел из жизни Джон Бренкус, американский режиссер, продюсер, автор и ведущий телепрограмм.

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О кончине шоумена сообщает Awful Announcing со ссылками на друзей, коллег ведущего и на заявление его семьи в соцсети. Из контекста следует, что Бранкус покончил с собой.

Джон Бренкус родился в 1971 году в Вашингтоне, вырос в Вене, Виргиния. Окончил университет штата. Карьеру начал как продюсер короткометражных фильмов и музыкальных проектов, снимал видеоклипы. После целиком переключился на ТВ - как сценарист, продюсер и постановщик.

Самое известное детище автора - программа Sport Science, она выходит с 2017 года. На счету передачи дюжина наград и номинаций, включая восемь побед на "Эмми".