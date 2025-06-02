Вышел трейлер авантюрной комедии «Беги»

Появился первый трейлер авантюрной комедии "Беги", главные роли в которой сыграли Никита Кологривый ("Искупление", "Слово пацана") и Михаил Пореченков ("Полярный", "Агент национальной безопасности").

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Все действие фильма уместилось в 24 часа. Вор-медвежатник Саша "залезает не в ту берлогу" и становится свидетелем убийства. Дальше - погоня, перестрелки, драки. И на фоне этого герой Кологривого оптимистично надеется успеть на утренник к сыну, чтобы спасти свой брак. Создатели обещают много юмора, местами весьма черного.

Картина выйдет в прокат 14 августа 2025 года. Премьера фильма на телевидении состоится на канале РЕН ТВ.