Чего ждать от фильма «Самозванцы»

Спецкор НСН побывал на пресс-показе фильма «Самозванцы» и узнал, как творческой команде удалось совместить в истории драму А.С. Пушкина с московскими событиями октября 1993 года.

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Обращение к прошлому в кинематографе является попыткой переосмыслить историю и извлечь из нее уроки, однако практика показывает, что люди ничему не учатся, заявила на пресс-показе фильма «Самозванцы» режиссер картины Мария Рейзен. На событии побывал специальный корреспондент НСН.

Картина, ранее представленная в конкурсе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сочетает два исторических пласта. Действия сюжета разворачиваются на фоне исторических событий 3-4 октября 1993 года, также известные, как «Расстрел Дома Советов». Главная героиня, работающая журналисткой в «Телекомпании ВИD», пытается разобраться в обстоятельствах смерти известного режиссера и спасти его последний неоконченный фильм «Борис Годунов», который тот снимал по драме А.С. Пушкина.

Как отметила Рейзен, Сергей Шумаков завершил работу над сценарием еще в 2021 году, однако из-за продолжительного постпродакшна картина выйдет в российских кинотеатрах лишь с 5 июня 2025 года. Она также добавила, что на экране представлены собирательные образы героев, однако у них, несомненно, есть реальные прототипы.

«В каждый период происходит переосмысление в кинематографе. Истоки тренда на 90-е в цикличности. Люди возвращаются назад, чтобы понять, что произошло, копаются, ни к чему не приходят и все повторяется. Для нас было важно попробовать разобраться со всеми пластами, которые довольно цикличны. Также разобраться с самими собой, ведь почему-то из века в век люди оказываются теми же, что раньше. Не меняются наши реакции, мы не предугадываем события, хотя могли бы. Сценарий по части главной героини автобиографический, только имен Сергей Шумаков нам не раскрывал. Образ собирательный, но за пример я ориентировалась на Елену Масюк», — рассказала она.

В свою очередь продюсер проекта Георгий Лордкипанидзе, который также выступил соавтором сценария, подчеркнул, что фильм не представляет зрителю оценку исторических событий.

«Когда обсуждался замысел, в первой версии действие в условно современной реальности происходило в 60-е годы XX века. Так что фильм не про 90-е, просто показалось, что эта аллюзия точнее. Прямых перекличек у истории Годунова и событий 1993 года с нашим временем нет, тем не менее все подчинено одним и тем же мистическим законам. Сергей Шумаков создал удивительное произведение, которое не судит. До сих пор в обществе нет консенсуса о событиях 1993 года, однако никаких оценок авторы фильма не выносят. Главное не то, кто был прав или виноват в конкретной ситуации 1993 года, главное – сама работа маятника истории. На съемках были странные совпадения. Например, сцена рассвета в Останкино снималась с 3 на 4 октября 2023 года, ровно через 30 лет, хотя специально никто не подгонял», — пояснил он.

По словам продюсера, каждого героя картины в определенном смысле можно отнести к самозванцам, включая также участников представленных исторических событий.

«По поводу самозванцев все достаточно ясно отвечено персонажем Александром Адабашьян, он говорит: "Мы все самозванцы". Имеется в виду, что власть – огромная ответственность, чтобы подступаться к ней, надо иметь некое нравственное право. Как показали последующие события, в 1993 с нравственным чувством у участников процесса было не все благополучно», — заявил Лордкипанидзе.

В картине снимались Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Анна Михалкова, Егор Бероев, а также танцовщик, хореограф, сотрудничающий с Большим театром, Ильдар Гайнутдинов, передает «Радиоточка НСН».