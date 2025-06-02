Манюня станет героиней нового мультсериала

В рамках Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок 3", который завершился вчера в Перми, проводилась деловая программа "Почти готово" - презентация фрагментов полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые в данный момент находятся в стадии завершения производства.

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Гавриил Гордеев, Президент фестиваля "Медвежонок 3", представил на ней анимационный 3D сериал "Манюня", созданный как продолжение фильма "Манюня". Режиссер мультфильма - Виктор Лакисов, продюсеры - Гевонд и Сарик Андреасяны. В сериале запланировано 26 серий продолжительностью около семи минут каждая. Первая серия называется "Кто из нас красивее?". В мультфильме сохранятся те же герои, что и в фильме. Он выйдет на платформе Okko уже в этом году.

В рамках деловой программы также представили мультфильм "Герои Арктики" Алексея Замыслова, в котором Сергей Безруков озвучил главного героя. Более того, в образе мультипликационного персонажа авторы использовали и черты актера. Главный герой мультфильма - маленький мамонтенок, которого нашли на острове Врангеля. Одержимый ученый, возглавляющий экспедицию, решает сохранить находку в тайне от общественности и выдать мамонтенка за результат своей работы по клонированию. Мамонтенка хотят препарировать для получения материала для клонирования и исследований, однако юный аспирант лаборатории и энергичная зоозащитница помогают ему бежать и отправляются обратно на остров Врангеля, чтобы раскрыть тайну его происхождения.

Режиссер Дмитрий Хонин раскрыл подробности сказочного фильма "Горыныч". По его словам, Александр Петров сначала отказался от главной роли в сказке, поскольку не хотел играть Ивана-Дурака, но после повторного прочтения сценария пересмотрел свою роль и согласился. Для съемок картины было сконструировано несколько батискафов, а управлять ими помогал актер Александр Робак, который до съемок в "Горыныче" снимался в фильме Бориса Хлебникова "Снегирь", где играл капитана морского судна. В прокат картина выходит 23 октября.

Представили в Перми и фильм "Волчок". Картина переносит зрителя в Российскую империю рубежа XIX и XX веков.

Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Прокат намечен на 4 декабря.