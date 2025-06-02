ТНТ завершил съемки второго сезона «Универ. Молодые»

Завершились съемки второго сезона "Универ. Молодые" об истории студентов легендарного 510 блока.

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В новых сериях героям предстоит разобраться с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с переменами в составе: теперь в 510 блоке шестеро студентов.

В центре внимания, как всегда, человеческие отношения.

"Второй сезон "Универ. Молодые" для наших героев - это работа над ошибками. Федя попытается вернуть Полину, Аня - извиниться перед Пашей, а вместе они будут заглаживать вину перед Славой. Зуев станет подчиненным бывшей жены, и столкнется с ошибками прошлого. Последствия ошибки с Кириллом доведут Вику до судебного разбирательства. И только Кузя по-прежнему уверен, что никогда не совершает ошибок", - рассказал креативный продюсер Илья Полежайкин.

Также в игру вступают новые персонажи: дерзкий адвокат Юра, турецкий "краш" Юсуф, виртуальный наставник Иваныч и целая очередь претенденток на сердце Славика.

В главных ролях - Влад Прохоров ("Скуф"), Илья Сигалов, Алина Воскресенская ("Молот ведьм"), Екатерина Чаннова ("Отец"), Кирилл Мешалкин, Евгений Романцов ("Неверные") и Марина Федункив ("Простоквашино"). Также зрителей ждут знакомые по прошлым частям франшизы лица: Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц ("Триггер") и Виталий Гогунский.

В новом сезоне будет 20 серий по 24 минуты. Премьеру обещают "скоро на ТНТ".