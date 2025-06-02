Где состоится премьера фильма «Самозванцы»

Выход фильма «Самозванцы», который был полностью отснят в столице, будет приурочен к 200-летию трагедии «Борис Годунов». Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в пресс-службе российской кинокомпании «Централ Партнершип».

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Сам премьерный показ состоится во время проведения книжного фестиваля «Красная площадь». Фильм является детективным драматическим триллером, режиссер картины Мария Рейзен.

«По сюжету фильма, в ночь с 3 на 4 октября 1993 года судьба России, судьба неоконченного фильма "Борис Годунов" и судьбы героев драматично переплетаются у Останкинского телецентра в Москве. Главные действующие лица фильма — тележурналисты, которые всегда находятся в центре исторических событий», — отметили в сообщении.

Отличительной особенностью картины выступает то, что весь съемочный процесс проходил в Москве. Создатели фильма активно взаимодействовали с киноплатформой и кинокомиссией «Москино», рассказали в агентстве городских новостей «Москва».

Кроме того, кинопарк «Москино» приглашает детей и родителей на фестиваль анимации, приуроченный ко Дню защиты детей.