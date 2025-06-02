В Севастополе вручили награду белорусской анимации

О том, что славянский фольклор не уступает известным мировым шедеврам, доказывает и белорусская лента "Песня Сирин", которой на международном фестивале "Золотой Витязь" в Севастополе вручена бронзовая награда в номинации "Лучший анимационный фильм".

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За время фестиваля, прошедшего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", сообщают новостные порталы, для зрителей было организовано свыше двухсот киносеансов, представивших фильмы из двадцати стран. А по итогам конкурса жюри выявило лучшие работы среди игровых, документальных полнометражных и короткометражных фильмов, лент для детей и подростков, анимационных, дебютных и студенческих фильмов.

Кстати, создатель белорусского анимационного фильма Елена Турова подчеркнула, что он основан на местном фольклоре, который не так широко известен в мире, как сюжеты древнегреческой, скандинавской, египетской мифологии. Дело в том, что, к сожалению, не сохранились и письменные источники созданных на экране историй.

В то же время, по словам режиссера, творческий коллектив фильма старался доказать, что славянский фольклор столь же многоплановый и выразительный. Создатели "Песни Сирин" скрупулезно изучали историю костюма, музейные артефакты, орнаменты на предметах быта и вышивках и народные песни, чтобы погрузить зрителя в славянскую культуру и в то же время подарить ему увлекательное приключение.

Что же касается истории кинофорума "Золотой Витязь", уточняют его организаторы, то он насчитывает более трех десятилетий, став с момента своего основания востребованной площадкой для демонстрации лучших образцов мирового кино и обмена культурным опытом.

Каждый год он привлекает внимание как профессионалов, так и любителей кино, создавая уникальную атмосферу для обсуждения актуальных тем и вопросов искусства.