Появился тизер второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатры Okko и Premier представили первый тизер второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Шоу вернётся на экраны уже этой осенью, в него войдёт сразу 60 эпизодов.

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Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

События второго сезона развернутся спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

Во втором сезоне роль Сергея Градского исполнит Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотит Лиана Гриба. Авторы обещают удивить даже фанатов оригинального турецкого сериала сюжетными поворотами, которые адаптировали специально для российской аудитории.